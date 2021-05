Borsa Milano ed europee attese in rialzo: i temi in agenda oggi

Daniela La Cava 20 maggio 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Atteso un avvio in rialzo oggi per le principali Borse europee (compresa Piazza Affari), che sembrano al momento snobbare le preoccupazioni per i forti cali del bitcoin e le indicazioni che sono arrivate ieri dalle minute della Federal Reserve.Dai verbali è infatti emerso un elemento di novità, che potrebbe alimentare i timori di un tapering del QE e di un rialzo dei tassi in anticipo, rispetto a quanto indicato dalla stessa banca centrale americana. "Alcuni esponenti hanno indicato che, se l'economia dovesse continuare a fare rapidi progressi verso gli obiettivi della Commissione, potrebbe essere appropriato a un certo punto nei prossimi meeting iniziare a discutere un piano per apportare aggiustamenti al ritmo degli acquisti di asset".Tra gli appuntamenti di giornata da seguire il discorso del presidente Bce, Christine Lagarde, e alcuni aggiornamenti in arrivo dagli Usa. In particolare, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, l'indice Philly Fed e l'indice anticipatore.