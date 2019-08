Anche il Messico abbassa i tassi, primo taglio da giugno 2014

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Ieri la banca centrale del Messico ha tagliato il costo del denaro per la prima volta dal giugno 2014. Il livello dei tassi è sceso di 25 punti base all'8,00%. Banxico ha citato il rallentamento dell'inflazione e il rallentamento dell'economia e alimentando le aspettative che la mossa di ieri potrebbe essere in via di ulteriore allentamento della politica monetaria nei prossimi mesi.