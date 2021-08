Pmi manifatturiero e servizi Australia pagano nuove misure di lockdown anti-Covid. Più di 800 nuovi casi di infezioni nel New South Wales

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2021 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Il Pmi manifatturiero dell'Australia stilato da Markit si è attestato ad agosto a 51,7 punti, in deciso peggioramento rispetto ai 56,9 punti precedenti. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato, che ha disatteso le stime, pari a 56,7 punti.Molto male e ancora in fase di contrazione il settore dei servizi, con l'indice Pmi relativo sceso a 43,3 punti dai 44,2 punti di luglio e rispetto ai 44 punti stimati, scontando i nuovi lockdown che sono stati imposti nel paese.Le notizie che arrivano dal fronte del coronavirus continuano a essere negative: nelle ultime ore sono emersi 818 nuovi casi di infezione da Covid-19 nel New South Wales, dopo che migliaia di manifestanti hanno violato le norme di restrizione imposte dal governo scendendo in piazza e generando così diversi casi di assembramenti.Tre i nuovi decessi certificati su base giornaliera: le vittime sono un uomo sui 60 anni, un altro uomo sui 70, e una donna sugli 80 anni.I due uomini avevano ricevuto una dose del vaccino anti-Covid, mentre la donna non era stata vaccinata.Da segnalare che, fino a oggi, nel New South Wales sono stati inoculati 5.951.886 vaccini.In tutta l'Australia, 6,06 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi, il 23,9% della popolazione.