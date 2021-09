Pil Australia +0,7% nel secondo trimestre, meglio stime. Ma con nuovi lockdown analisti temono peggioramento

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2021 - 07:48

Il Pil dell'Australia del secondo trimestre batte le stime, ma gli analisti concordano sul fatto che le recenti restrizioni introdotte per contrastare la diffusione della variante Delta devono ancora dispiegare i loro effetti. L'Ufficio nazionale di statistica dell'Australia ha annunciato che, nel secondo trimestre terminato a giugno del 2021, il Pil è salito dello 0,7%.Il dato è stato migliore del +0,5% atteso dal consensus, e successivo al +1,8%.Su base annua, l'espansione è stata pari a +9,6% per il cosiddetto 'base effect', ovvero per il fatto che il Pil del secondo trimestre del 2020 era stato eccezionalmente basso a causa del lockdown nazionale anti-Covid imposto dalle autorità.Il trend è stato superiore al +9,2% atteso e in forte accelerazione rispetto al precedente rialzo dell'1,1%.L'economia australiana viaggia ora a un valore superiore dell'1,6% rispetto al periodo pre-pandemia.