Effetto lockdown, in Australia più di mezzo milione di posti di lavoro persi ad aprile

Laura Naka Antonelli 14 maggio 2020 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

Più di mezzo milione di posti di lavoro persi in Australia. E' quanto emerge dal report sull'occupazione australiana diramato oggi: nel mese di aprile, caratterizzato dal lockdown per contenere i contagi del coronavirus COVID-19, l'economia australiana ha perso 594.300 posti di lavoro, facendo meglio della perdita di 575.000 posti di lavoro attesa dal consensus, rispetto ai 5.900 posti di lavoro che erano stati creati nel mese di marzo.Il tasso di disoccupazione è salito al 6,2%, meno dell'8,2% stimato, rispetto al precedente 5,2%.Il tasso di partecipazione della forza lavoro è precipitato al minimo in 15 anni, al 63,5%, come da attese, rispetto al precedente 66%.