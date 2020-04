Corsa agli acquisti nei supermercati per panico COVID, vendite al dettaglio Australia balzano +8,2% m/m

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2020 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo, i consumatori australiani hanno preso d'assalto i negozi, soprattutto di generi alimentari, preparandosi alla quarantena lanciata dalle autorità per arginare gli effetti del coronavirus COVID-19.Il fenomeno della corsa - scatenata dal panico di rimanere a casa senza scorte sufficienti di beni necessari - ha portato il dato relativo alle vendite al dettaglio a balzare dell'8,2% su base mensile.Gli analisti di Citi avvertono però che, così come il rialzo su base adjusted di marzo è stato il più alto in assoluto, le previsioni per il mese di aprile sono per un tonfo record. Qualche giorno fa il premier australiano Scott Morrison ha avvertito che il lockdown imposto ai movimenti dei cittadini potrebbe durare anche un anno.