Australia: vendite al dettaglio crollano del 17,7% ad aprile, mese di lockdown

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile le vendite al dettaglio dell'Australia sono crollate del 17,7% su base mensile. Aprile è stato il mese in cui il paese è stato in lockdown per frenare i contagi del coronavirus.Il dato è praticamente in linea con le stime del consensus, pari a -17,9% su base mensile, e successivo al balzo +8,5% del mese precedente, quando i cittadini avevano fatto incetta di beni per prepararsi al lockdown.La lettura preliminare delle vendite al dettaglio aveva indicato un tonfo del 17,9% su base mensile.