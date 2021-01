Australia: inflazione in recupero ma ancora da Mission Impossible per banca centrale

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2021 - 07:00

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre l'inflazione dell'Australia misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita su base mensile dello 0,5%, in ripresa rispetto al +0,3% di novembre. Su base annua, il trend è stato di un aumento dell'1,5%, rispetto al precedente +1,3%.La componente core ha indicato un rialzo dello 0,1% su base mensile e dello 0,4% su base annua, fattore che indica come anche la Reserve Bank of Australia (così come la vicina collega Bank of Japan) abbia non pochi problemi a centrare il target di inflazione, compreso tra il 2% e il 3%.