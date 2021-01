Australia: inflazione +0,9% in IV trimestre 2020, ancora molto lontana da target RBA

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2021 - 07:09

Nelquarto trimestre del 2020 l'inflazione dell'Australia è salita dello 0,9% su base trimestrale, oltre il +0,7% atteso dal consensus, ma in decelerazione rispetto al +1,6% del terzo trimestre. Anche su base annua, l'inflazione è salita dello 0,9%, più dello 0,7% stimato e dello 0,7% precedente. L'inflazione core è salita dello 0,4% su base trimestrale e dell'1,2% su base annua. Da segnalare che la Reserve Bank of Australia (RBA), la banca centrale australiana, ha un target di inflazione per la componente core compreso tra il 2 e il 3%.