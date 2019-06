Australia: indice Pmi manifatturiero in fase di espansione per quinto mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2019 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio l'indice Pmi manifatturiero dell'Australia si è attestato a 52,7 punti, rallentando il passo rispetto ad aprile (54,8 punti) ma confermando la sua fase di espansione.I 50 punti rappresentano di fatto per i dati relativi al Pmi la linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).Per il Pmi manifatturiero australiano, si è trattato del quinto mese consecutivo di espansione.Diffuso anche il PMi manifatturiero stilato congiuntamente da CBA e Markit, che ha messo in evidenza come il dato, nella sua lettura finale, si sia attestato a 51 punti, rispetto ai 50,1 punti della lettura preliminate e i 50,9 punti di aprile.