Australia, il Pil rallenta nel terzo trimestre: consumi più deboli, si risparmia di più

Laura Naka Antonelli 4 dicembre 2019 - 07:02

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre del 2019, il prodotto interno lordo dell'Australia è salito dello 0,4% su base trimestrale, rispetto al +0,5% atteso dal consensus e al precedente +0,6% del secondo trimestre (rivisto al rialzo dal precedente +0,5% q/q comunicato). Su base annua, il Pil australiano è salito dell'1,7%, in linea con le previsioni, migliorando rispetto al +1,4% precedente. Forte indebolimento tuttavia per la componente delle spese per consumi, cresciute di appena lo 0,3% su base trimestrale (spese famiglie +0,1% su base trimestrale), rispetto al +1% precedente. Balzato il tasso di risparmio, salito al 4% rispetto al +2,9% del secondo trimestre.Final consumption expenditure +0.3% q/q vs +1.0% prior