Australia: crollo Pmi servizi a dicembre, indice torna in fase di contrazione

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2020 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di dicembre l'indice Pmi servizi dell'Australia è crollato, tornando in fase di contrazione. L'indice è scivolato dai precedenti 53,7 punti a 48,7, in evidente fase di contrazione, in quanto inferiore alla soglia dei 50 punti (linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e fase di espansione -valori al di sopra).