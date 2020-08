Australia: Pmi manifatturiero luglio rivisto al rialzo, migliora fase di espansione

Laura Naka Antonelli 3 agosto 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

La lettura finale del Pmi manifatturiero dell'Australia stilato da CBA-Markit indica per il mese di luglio un valore a 54 punti, in rialzo rispetto ai 53,4 punti del dato preliminare e al di sopra rispetto ai 51,2 punti di giugno.Il dato conferma la fase di espansione dell'attività economica australiana, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di espansione (valori al di sopra) e di contrazione (valori al di sotto).