Australia: Pmi manifatturiero agosto in fase di espansione per secondo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di agosto il Pmi manifatturiero dell'Australia stilato da AiG si è attestato a 53,1, come nel mese di luglio, in fase di espansione per il secondo mese consecutivo. Una solida performance è stata riportata dai sottoindici relativi alla produzione, ai nuovi ordinativi, alle scorte, alle consegne, ai prezzi medi di vendita e ai valori medi dei salari.La fase di espansione è confermata dal dato superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).