Australia: Pil II trim 2019 +0,5% su base trimestrale, su base annua trend peggiore da 1991

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2019 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Nelsecondo trimestre dell'anno, il Pil dell'Australia è salito dello 0,5% su base trimestrale, come da attese, e come nel trimestre precedente (dato rivisto al rialzo dal +0,4% inizialmente reso noto al +0,5%). Su base annua, la performance è stata di una crescita dell'1,4%, in linea con le previsioni, e al tasso più basso dal 1991, rispetto al +1,8% del primo trimestre. I settori dell'edilizia e del commercio retail e all'ingrosso sono le note dolenti del dato. La reazione del dollaro australiano è comunque positiva, in quanto non erano mancati analisti che avevano paventato il segno meno davanti al Pil del secondo trimestre. La valuta avanza dello 0,24% nei confronti del dollaro Usa, a $0,6773.