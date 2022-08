USA: a giugno spesa per costruzioni in calo dell’1,1% su base mensile

Nel mese di giugno, la spesa per costruzioni negli Stati Uniti si attesta a 1.762,3 miliardi di dollari, in calo dell’1,1% come reso noto dal Dipartimento del Commercio americano.

Il dato precedente è pari a +0,1% di maggio (rivisto da un preliminare di -0,1%) e contro il +0,2% stimato dagli analisti. Su base annua si è registrato un incremento dell’8,3%.