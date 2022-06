Mercato del lavoro Usa: richieste sussidi disoccupazione in calo a 229.000 unità

Nella settimana terminata il 18 giugno, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ottenere i sussidi di disoccupazione, è sceso di 2000 unità, a quota 229.000. Gli economisti avevano previsto tuttavia una flessione più sostenuta, a 227.000 unità. Il numero dei lavoratori Usa che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione sono pari a 1,315 milioni, come da attese.