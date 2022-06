Mercato del lavoro Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione -2.000 a 231.000 unità

Nella settimana terminata il 18 giugno, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione sono scese di 2.000 unità, a quota 231.000. Il dato è stato lievemente peggiore delle attese, con gli analisti che avevano previsto un calo a 228.000 unità. La media mobile in quattro settimane è salita a 231.000 dai 224.000 precedenti. Il numero complessivo di lavoratori Usa che continuano a beneficiare dei sussidi è pari a 1,328 milioni, in lieve rialzo rispetto agli 1,310 milioni attesi e in calo contro gli 1,331 milioni della settimana precedente.