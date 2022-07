Market mover: l’agenda macro di venerdì 15 luglio 2022

Densa di dati l’agenda macro di venerdì 15 luglio 2022, giornata in cui si riuniranno a Bali i ministri finanziari e banchieri centrali del G20. Dopo gli aggiornamenti dalla Cina, si guarda ai numerosi dati in uscita negli Usa. Tra quesi l’indice manifatturiero della Fed di New York, le vendite al dettaglio, la produzione industriale e infine l’indice relativo la fiducia dei consumatori calcolato dall’Università del Michigan.

Lato trimestrali, oggi in uscita i numeri di BlackRock, Citigroup e Wells Fargo.