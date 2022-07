Market mover: l’agenda macro di mercoledì 13 luglio 2022

Ricca di dati e spunti l’agenda macro di mercoledì 13 luglio 2022. Market mover di giornata è l’inflazione statunitense per il mese di giugno, attesa in ulteriore rialzo all’8,8%, che verrà diffusa alle 14:30 ora italiana. In mattinata si guarda anche alla produzione industriale della zona euro e al Pil UK. Nel pomeriggio si attendono le decisioni della Banca centrale canadese che dovrebbe portare i tassi dall’1,5% al 2%, l’aggiornamento settimanale sulle scorte di greggio e la pubblicazione da parte della Fed del Beige Book.