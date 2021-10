Wall Street futures in rialzo in attesa del Pil Usa. Acquisti scatenati su Ford, affonda Twilio (-15%)

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2021 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in crescita in attesa della pubblicazione dei risultati di bilancio di Amazon e Apple, che saranno diffusi dopo la fine della giornata di contrattazioni. I futures sul Dow Jones avanzano dello 0,14% a 35.441 punti; i futures sullo S&P 500 salgono dello 0,27% a 4.556 punti, mentre i futures sul Nasdaq mettono a segno un rialzo dello 0,54% a 15.671 punti.Attesa anche per il dato relativo al Pil Usa del terzo trimestre che sarà comunicato molto prima, alle 14.30 ora italiana.Gli economisti prevedono per il prodotto interno lordo degli Stati Uniti una crescita di appena il 2,8%.Tra i titoli sotto i riflettori in premercato bene Comcast, in rialzo di oltre il 3% dopo la pubblicazione di una trimestrale solida. Boom di buy su Ford, che fa in premercato quasi +8%: il colosso automobilistico americano ha reso noto di aver riportato un bilancio che, sul fronte degli utili, ha stracciato le stime del consensus, con un eps quasi doppio rispetto a quanto atteso. L'utile per azione del terzo trimestre del 2021 si è attestato infatti a 51 centesimi, rispetto ai 27 centesimi per azione attesi dal consensus. Il fatturato automotive è stato pari a $33,21 milirdi, meglio dei $32,54 miliardi previsti dagli analisti. Ford ha rivisto al rialzo la guidance per i risultati del 2021 per la seconda volta dall'inizio dell'anno e ha annunciato che tornerà a distribuire i dividendi a partire dal quarto trimestre, più di un anno e mezzo dopo averne sospeso l'erogazione durante i primi giorni della pandemia Covid-19.Tra gli altri titoli Twilio scende del 15% circa nelle contrattazioni dell'afterhours, nonostante la società abbia battuto le previsioni sia riportato un bilancio migliore delle attese. Il gruppo attivo nel mercato delle comunicazioni cloud ha previsto tuttavia una perdita per il quarto trimestre dell'anno.eBay giù del 5% dopo una guidance per il quarto trimestre che non ha convinto il mercato.Bene Merck dopo che la blue chip componente del Dow ha riportato una trimestrale migliore delle attese. In rialzo anche Caterpillar, dopo profitti migliori delle previsioni e nonostante un fatturato deludente.Ieri chiusura negativa per lo S&P 500, che ha chiuso in rosso per la prima volta in tre sessioni, a fronte del Dow Jones che è scivolato di oltre 250 punti.Il trend degli indici azionari Usa rimane tuttavia positivo nel mese di ottobre: lo S&P 500 è in crescita del 5,6%, apprestandosi a terminare il mese migliore dal novembre del 2020. Il Dow Jones ha guadagnato il 4,9%,il Nasdaq Composite ha riportato un rally del 5,5%.Stando ai calcoli di CNBC, quasi il 40% delle società quotate sullo S&P 500 ha comunicato i propri risultati di bilancio; di questi, più dell'80% ha battuto le attese degli analisti. Si prevede in media, per le società quotate sul listino benchmark, una crescita degli utili del 37,6% nel terzo trimestre dell'anno.