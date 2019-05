Wall Street apre in moderato rialzo, sullo sfondo rimangono tensioni Usa-Cina

Valeria Panigada 30 maggio 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per Wall Street, che tenta di lasciarsi alle spalle i ribassi dei giorni scorsi. In avvio il Dow Jones sale dello 0,20%, l'S&P500 guadagna lo 0,36% e il Nasdaq mostra un progresso dello 0,45%. Sui mercati continua a pesare l’impasse sulla questione commerciale che con l’aggiunta della tematica terre rare e i continui botta e risposta tra i due Paesi appare di difficile soluzione in tempi brevi. Intanto dal fronte macro sono giunte alcune indicazioni, tra cui spicca il Pil trimestrale che ha mostrato una crescita del 3,1% su base annualizzata, sostanzialmente in linea con le attese. La bilancia commerciale americana è rimasta stabile ad aprile, mostrando un deficit di oltre 72 miliardi di dollari.