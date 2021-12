Usa: vendite al dettaglio in forte decelerazione a novembre, salgono di appena lo 0,3%

Laura Naka Antonelli 15 dicembre 2021 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono salite dello 0,3%, al di sotto delle attese degli analisti, che avevano previsto un rialzo dello 0,8%, dopo il balzo di ottobre pari a +1,7%.Escluso il settore auto, il dato ha riportato un aumento ancora pari a +0,3%, anche in questo caso deludendo le stime, che erano per un rialzo dello 0,9%. Il precedente dato ex auto di ottobre è stato rivisto al ribasso dal +1,8% inizialmente reso noto a una crescita pari a +1,7%.Escludendo sia le vendite di auto che di benzina, le vendite al dettaglio sono salite dello 0,2%, meno del +0,9% stimato anche in questo caso.