Usa: vendite al dettaglio -1,3% a maggio, peggio delle attese. Ma dato di aprile rivisto al rialzo

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2021 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono scese dell'1,3%, ben oltre il calo atteso dagli analisti, pari a -0,8%. Occhio tuttavia al dato di aprile, che è stato rivisto decisamente al rialzo a +0,9% rispetto al trend invariato inizialmente reso noto.Escluso il settore auto, le vendite al dettaglio sono scese dello 0,7%, peggio del -0,4% atteso, e rispetto al -0,8% di aprile.Escluse le componenti auto e di vendite di benzina, il ribasso è stato dello 0,8%, peggio del dato invariato stimato. Il dato potrebbe suggerire che i consumatori stiano spendendo più per i servizi inclusi viaggio e tempo libero che non per l'acquisto di beni.