Usa: sussidi disoccupazione meglio stime. El Erian: 'la ripresa continua ma meno di quanto possibile e necessario'

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2020 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 12 settembre, il numero dei lavoratori americani che ha fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione si è attestato a 860.000 unità, meno delle 875.000 unità attese dal consensus degli economisti e in rallentamento rispetto alle 893.000 richieste della settimana precedente (dato rivisto al rialzo).Le persone che tuttora negli Stati Uniti percepiscono i sussidi sono 12,6 milioni, menodei 13 milioni stimati dal consensus.Mohammed El-Erian, ex Pimco e responsabile economico di Allianz, ha commentato il dato Usa con un post su Twitter, scrivendo che "la ripresa (dell'economia degli States) continua ma a un ritmo inferiore sia a ciò che è necessario che a ciò che è possibile".