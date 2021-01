Usa: spese per consumi ancora in calo a dicembre, redditi personali in lieve rialzo ma si preferisce risparmiare

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2021 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Ennesimo dietrofront per il dato che misura le spese per consumi negli Stati Uniti. L'indicatore è sceso a dicembre per il secondo mese consecutivo, arretrando dello 0,2%, dopo il calo dello 0,7% di novembre. Il dato, riportato dal dipartimento del Commercio Usa, conferma come l'economia americana faccia ancora fatica ad affrontare l'impatto della pandemia del coronavirus. Presso i negozi retail, le vendite sono scese per il terzo mese consecutivo. Dal rapporto è emerso anche che i redditi personali sono saliti dello 0,6%, dopo due mesi consecutivi di flessione. Più che spendere, i cittadini americani si sono confermati in ogni caso ancora cauti, optando piuttosto per il risparmio.