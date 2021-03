Usa: spese per consumi -1%, redditi personali scivolano del 7,1%

Laura Naka Antonelli 26 marzo 2021 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio, le spese per consumi degli Stati Uniti sono scese dell'1%, dopo il balzo del 3,4% di gennaio. I redditi personali sono scivolati invece del 7,1%, dopo il balzo del 10,1% del mese precedente. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto per le spese per consumi un calo dello 0,7% e per i redditi personali una flessione del 7,3%.