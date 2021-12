Usa: spese per consumi +0,6%, redditi personali +0,4% a novembre. Occhio a parametro inflazione Fed: +4,7% su base annua

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre, le spese per consumi degli Stati Uniti sono salite dello 0,6%. Occhio al termometro dell'inflazione Usa rappresentato dalla componente core dell'indice PCE - indice dei prezzi al consumo, salito dello 0,5% su base mensile, più del +0,4% atteso e rispetto al +0,4% di ottobre.Su base annua l'indice core è balzato del 4,7%, più del +4,5% stimato dagli analisti e rispetto al precedente aumento del 4,1%.L'indice PCE headline è aumentato inoltre del 5,7%, rispetto al +5% precedente.Tornando ai dati diramati, i redditi personali, con il rialzo dello 0,4% di novembre, si sono confermati in linea con le attese, rallentando tuttavia il passo rispetto alla precedente crescita, pari a +0,5%. In linea con le stime anche le spese per consumi, salite dello 0,6%.