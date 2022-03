Usa: spese per consumi +0,2%, meno delle attese. Su base reale il trend è negativo

Laura Naka Antonelli 31 marzo 2022 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio i redditi personali degli Stati Uniti sono saliti dello 0,5%, come da attese, accelerando il passo rispetto al dato invariato di gennaio. Le spese per consumi sono cresciute dello 0,2%, meno del +0,5% stimato, ma meglio del -0,2% del mese precedente. Su base reale, le spese per consumi sono arretrate tuttavia dello 0,4%, rispetto al +2,2% di gennaio.