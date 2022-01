Usa, sorpresa sussidi disoccupazione: numero totale americani che continuano a riceverli al minimo in 50 anni

Laura Naka Antonelli 13 gennaio 2022 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata l'8 gennaio, il numero dei lavoratori degli Stati Uniti che hanno fatto richiesta per ricevere i sussidi di disoccupazione è salito di 23.000 a 230.000 unità, peggio delle attese. Gli economisti intervistati da Dow Jones avevano previsto un calo a 200.000 unità, rispetto alle 207.000 unità della settimana scorsa.La media mobile in quattro settimane è salita a 210.750 unità dalle 204.500 della settimana precedente.Sorpresa dal numero di lavoratori americani che continuano a ricevere i sussidi di disoccupazione, sceso a 1,559 milioni, decisamente meglio rispetto agli 1,733 milioni attesi dal consensus, e al minimo dalla settimana terminata il 2 giugno del 1973, dunque in quasi 50 anni, a conferma della solidità del mercato del lavoro Usa.