Usa: richieste sussidi disoccupazione scendono a 787.000 unità, meglio delle attese

Laura Naka Antonelli 7 gennaio 2021 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 2 gennaio, il numero dei lavoratori americani che hanno presentato domanda per la prima volta per ottenere i sussidi di disoccupazione si è attestato a 787.000 unità, rispetto alle 800.000 unità attese e le 790.000 della settimana precedente.Il numero totale di americani che continuano a percepire i sussidi - relativo alla settimana terminata lo scorso 26 dicembre - è di 5,072 milioni, in lieve calo rispetto ai 5,198 milioni della settimana precedente.