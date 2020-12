Usa: richieste sussidi disoccupazione meglio delle attese, in calo nella settimana prima di Natale

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2020 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 19 dicembre, praticamente la settimana precedente la festività del Natale, il numero di americani che hanno fatto richiesta per la prima volta in assoluto per ricevere le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione si è attestato a 803.000 unità, a un livello inferiore rispetto alle 888.000 unità attese dagli analisti di Dow Jones. Il dato della settimana precedente è stato rivisto però al rialzo di 7.000 unità a 892.000, al massimo dall'inizio di settembre.