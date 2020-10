Usa: richieste sussidi disoccupazione giù per seconda settimana consecutiva, minimi da marzo

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2020 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 24 ottobre, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso a 751.000 unità, dalle 791.000 unità della settimana precedente.Il dato è stato migliore delle attese, in quanto inferiore alle 778.000 unità attese dagli analisti intervistati da Dow Jones.Le richieste dei sussidi sono scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo, mese di alert globale per la pandemia del coronavirus COVID-19.