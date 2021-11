Usa: richieste sussidi disoccupazione a 268.000 unità, più delle attese ma al minimo da marzo

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2021 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 13 novembre, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso lievemente di 1000 unità dalle 269.000 unità precedenti a 268.000. Il dato si è attestato a un livello superiore alle attese, pari a 260.000 unità, confermandosi tuttavia al minimo dal 14 marzo scorso, quando si era attestato a 256.000 unità. La media mobile in quattro settimane si è attestata a 272.750 unità, al livello più basso dal 14 marzo del 2020.