Usa: richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione in aumento come da attese

Alessandra Caparello 18 luglio 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Crescono come da attese le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa che, nella settimana al 13 luglio scorso, segnano le 216 mila unità, in crescita di 8mila rispetto alla precedente settimana, rivisti da 209mila a 208mila unità, in leggero ribasso.