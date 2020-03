Usa: richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione calano ma battono le attese

Alessandra Caparello 5 marzo 2020 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

In calo le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA che nella settimana al 29 febbraio 2020 sono risultati pari a 216.000 unità, appena sopra i 215 mila del consensus.Il dato risulta in calo rispetto alla precedente rilevazione a 219mila unità. I maggiori aumenti dei claim per la settimana che si è conclusa il 22 febbraio sono stati registrati in Massachusetts (+3.871), Illinois (+3.767), Rhode Island (+925), Indiana (+423) e Iowa (+392), mentre i cali maggiori sono state registrate in California (-8.466), Georgia (-1.247), Pennsylvania (-952), Oregon (-770) e Texas (-743).