Usa: richieste rifinanziamento mutui -20% su base annua con tassi a record in 10 mesi

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 2 aprile scorso, la richiesta degli americani per rifinanziare i mutui è calata del 5% su base settimanale e del 20% su base annua, al minimo dal giugno del 2020. I dati sono stati resi noti dal Mortgage Bankers Association.Il calo delle richieste di rifinanziamenti si spiega con l'aumento dei tassi sui mutui a 30 anni, saliti al record degli ultimi dieci mesi, al 3,36% dal 3,33% precedente.La richiesta per accendere invece un mutuo per l'acquisto di una nuova casa è scesa del 5% su base settimanale, balzando del 51% su base annua.