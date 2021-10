Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione sotto 300.000 unità per prima volta da inizio pandemia

Laura Naka Antonelli 14 ottobre 2021 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta dall'inizio della pandemia Covid-19, il numero dei lavoratori che hanno presentato per la prima volta domanda per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso al di sotto delle 300.000 unità.Nella settimana terminata il 9 ottobre, il dato è sceso di 36.000, attestandosi a 293.000 unità, molto meglio delle 319.000 unità attese dal consensus degli analisti.La media delle ultime quattro settimane è stata pari a 334.200 unità, in flessione rispetto alle 344.000 unità della settimana scorsa.Il numero di lavoratori che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso di 134.000 unità a 2,59 milioni.