Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione scendono al minimo in due mesi

Laura Naka Antonelli 4 febbraio 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 30 gennaio, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ottenere i sussidi di disoccupazione si è attestato a 779.000 unità. Il valore è inferiore agli 830.000 attesi dagli economisti intervistati da Dow Jones, dunque migliore delle stime. Il numero è inoltre il più basso dalla settimana terminata lo scorso 28 novembre, dunque in due mesi.