Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione salgono a sorpresa a record in un mese

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2021 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 12 giugno, il numero dei lavoratori che hanno presentato richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è salito a 412.000 unità, ben oltre la crescita di 360.000 unità attesa dagli economisti intervistati da Dow Jones, attestandosi al record in un mese. Il dato della scorsa settimana è stato rivisto al ribasso a 375.000 unità dalle 376.000 inizialmente rese note.La media mobile delle ultime quattro settimane è stata pari a 395.000 unità, in calo rispetto alle 403.000 unità, al minimo dal 14 marzo del 2020, dal periodo in cui è esploso l'allarme Covid negli Stati Uniti.La flessione della media mobile conferma il miglioramento del mercato del lavoro Usa, a dispetto del numero settimanale, di per sé più volatile.Il numero totale dei lavoratori americani che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione è stato pari a 3.518.000 unità, più delle 3.425.000 unità attese dal consensus, quasi invariato rispetto alle 3.517.000 unità della settimana precedente.