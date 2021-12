Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione invariate a 205.000 unità, media 4 settimane su minimi 52 anni

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2021 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 18 dicembre scorso, il numero dei lavoratori degli Stati Uniti che hanno ricevuto per la prima volta i sussidi di disoccupazione è rimasto invariato a 205.000 unità, in linea con le attese.La media mobile delle quattro settimane è salita di 2.750 unità a 206.250 unità, vicina comunque al minimo degli ultimi 52 anni. Il numero di lavoratori che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione in Usa è pari a 1,859 milioni, più degli 1,82 milioni stimati dagli analisti.