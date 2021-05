Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione in calo, media quattro settimane al minimo da marzo 2020

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2021 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 1° maggio scorso, il numero di lavoratori americani che ha fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso a 498.000 unità, facendo meglio rispetto alle 538.000 attese.Il numero è sceso rispetto al dato della settimana precedente, pari a 590.000 unità (dato rivisto al rialzo di 37.000 rispetto alle 553.000 inizialmente riportate), a conferma di come il mercato del lavoro stia tornando a livelli vicini a quelli del periodo precedente la pandemia Covid-19.La media delle ultime quattro settimane è scesa di fatto a 560.000 unità dalle 621.000 unità dell'ultima settimana, al minimo dal 14 marzo del 2020. I lavoratori che continuano a percepire i sussidi sono pari a 3.690.000 unità, rispetto alle 3.620.000 previste.