Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione in calo a 411.000 unità

Laura Naka Antonelli 24 giugno 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 19 giugno, il numero dei lavoratori Usa che hanno fatto richiesta per la prima volta ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso di 7.000 a 411.000 unità, valore superiore (dunque peggiore) rispetto alle 380.000 unità attese dal consensus degli analisti.La media mobile delle ultime quattro settimane si è attestata a 397.750 unità, in lieve rialzo rispetto alle 396.250 unità della settimana precedente.Sono in tutto 3.390.000 i lavoratori che percepiscono le richieste dei sussidi di disoccupazione, al minimo dal 21 marzo di quest'anno.