Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione in calo a 326.000 unità, meglio delle attese

Laura Naka Antonelli 7 ottobre 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 2 ottobre, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso di 38.000 unità, dalle precedenti 364.000 unità(riviste al rialzo rispetto alle 362.000 inizialmente rese note), a 326.000 unità.Il dato è stato migliore delle 348.000 unità attese dal consensus.La media mobile delle ultime quattro settimane è tuttavia salita, portandosi a 344.000 unità dalle 340.000 unità precedenti.Gli americani che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione negli Usa sono 2.714.000, in calo rispetto ai 2.802.000 della settimana precedente.