Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione giù. Nessun timore da balzo media quattro settimane

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2020 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata lo scorso 28 dicembre, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione è sceso di 2.000 unità a quota 222.000, in linea con le stime del consensus di Marketwatch. Tuttavia la media delle ultime quattro settimane - un indicatore più attendibile in quanto meno volatile - è salita di 4.750 unità a 233.250, testando il record dal gennaio del 2018.Detto questo, gli analisti fanno notare che il forte aumento risente ancora del balzo delle richieste dei sussidi successive al periodo del Thanksgiving. Un rialzo che si sarebbe già smorzato: di conseguenza le attese sono per una flessione anche del dato relativo alla media delle ultime quattro settimane.Viene ricordato che, con i salari in aumento e il tasso di disoccupazione vicino ai minimi degli ultimi 50 anni, gli americani continuano a spendere in modo sufficiente da continuare a garantire (almeno per ora) l'attuale fase di espansione economica, entrata nel suo 11esimo anno.