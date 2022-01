Usa: richieste iniziali sussidi di disoccupazione oltre le attese, balzano al record da ottobre

Laura Naka Antonelli 20 gennaio 2022 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 15 gennaio scorso, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è salito di 55.000 unità, a quota 286.000 unità, al massimo dal mese di ottobre del 2021. Il dato è stato peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto un calo a 220.000 unità, rispetto alle 231.000 unità della settimana precedente (dato rivisto al rialzo dalla crescita di 230.000 unità inizialmente comunicata).La media mobile delle ultime quattro settimane si è attestata a 231.000 unità, in crescita rispetto alle 211.000 unità della settimana precedente.Il numero dei lavoratori americani che continuano a ricevere i sussidi di disoccupazione negli States si è attestato a 1,635 milioni, rispetto agli 1,58 milioni di unità attesi.