Usa: richieste iniziali sussidi di disoccupazione in calo a 260.000 unità, in linea con le attese

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2022 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 22 gennaio, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso di 30.000 unità, a quota 260.000. Il dato è stato in linea con le attese. La media mobile delle ultime quattro settimane è aumentata da 232.000 unità a quota 247.000. Il numero totale dei lavoratori Usa che continuano a percepire i sussidi di disoccupazione si è attestato a 1,675 milioni rispetto agli 1,635 milioni dell'ultima settimana.