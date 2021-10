Usa: parametro inflazione chiave Fed in linea con le attese, spese per consumi più solide. In calo i redditi personali

Laura Naka Antonelli 1 ottobre 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di agosto, il parametro dell'inflazione attentamente monitorato dalla Federal Reserve per prendere le sue decisioni di politica monetaria, ovvero l'indice dei prezzi delle spese personali core, è salito del 3,6% su base annua, come da attese e come nel mese precedente.Su base mensile, il rialzo è stato pari a +0,3%, anche in questo caso come da attese e come nel mese di luglio.L'indice complessivo, inclusi dunque i prezzi dei beni energetici e alimentari, è cresciuto del 4,3%, più del 4,2% precedente.I redditi personali sono scesi dello 0,2%, facendo peggio della crescita pari a +0,3% attesa e rallentando rispetto al precedente aumento dell'1,1%. Le spese per consumi sono salite dello 0,8%, facendo meglio del +0,6% stimato e del +0,3% precedente.