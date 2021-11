Usa: ordini beni durevoli -0,5% ad ottobre, peggio delle attese. Ma beni capitali sorprendono al rialzo

Laura Naka Antonelli 24 novembre 2021 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre, gli ordini dei beni durevoli degli Stati Uniti sono scesi dello 0,5%, dopo la flessione di settembre pari a -0,3%. Il dato ha fatto peggio delle attese degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,2%.Escludendo la componente dei trasporti, il trend è stato in linea con le previsioni, in crescita dello 0,5%, e come nel mese precedente.Escludendo le componenti della difesa e aerei, considerando dunque i beni capitali, la crescita è stata pari a +0,6%, più del +0,5% stimato, anche se in rallentamento rispetto al +0,8% di settembre.