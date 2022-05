Usa: ordini beni durevoli +0,4% ad aprile, peggio stime. Rivisti al ribasso i numeri precedenti

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2022 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile il dato relativo agli ordini dei beni durevoli degli Stati Uniti è salito dello 0,4%, meno del +0,6% atteso. Il dato del mese precedente è stato rivisto al ribasso a +0,6% dal +1,1% precedentemente reso noto.La componente core, esclusi gli ordini ex settore difesa ex settore aereo, è salita dello 0,3%, meno del +0,5% stimato. Il dato del mese precedente è stato rivisto anche in questo caso al ribasso, al +1,1% dal 1,3% reso noto in precedenza.Esclusa la componente dei trasporti, il trend è stato anche in questo caso di una crescita dello 0,3%, contro il +0,6% atteso, con il dato precedente rivisto al ribasso a +1,2% dal +1,4% annunciato il mese scorso.